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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات «كورونا» بين العمال المهاجرين في تايلاند

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:00 م
كورونا بين المهاجرين
كورونا بين المهاجرين
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أعلن مركز إدارة وضع فيروس كورونا المستجد في تايلاند عن تسجيل 382 حالة إصابة جديدة، اليوم الإثنين، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابات في البلاد إلى 5289 حالة، من بينها 60 وفاة.

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن من بين الإصابات المسجلة اليوم 360 حالة لعمال مهاجرين أغلبهم من ميانمار، ويعملون في محافظة «ساموت ساخون»، التي تقع على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب العاصمة بانكوك.

وأضافت الشبكة أن إيجابية نتائج التحاليل التي أجريت لعدد من العمال المهاجرين تسببت في إحداث تحدٍ رئيسي للسلطات التايلاندية.

وأشارت إلى أن السلطات التايلاندية كانت قد فرضت حظر التجوال ليلا وقيودا على السفر حتى 3 يناير المقبل، إلى جانب إصدار أوامر بإغلاق المقاصد العامة، مثل المراكز التجارية والمدارس ودور السينما والملاعب الرياضية.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، إن حكومته ستتابع الوضع خلال الأسبوع الجاري قبل إعلان أي قرار حول فرض قيود جديدة قبل الاحتفالات بالعام الجديد.

يذكر أن المسئولين في تايلاند يبذلون جهودا كبيرة لكبح حركة عبور المهاجرين من ميانمار المجاورة، والتي تشهد زيادة كبيرة في حالات الإصابة بها.

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