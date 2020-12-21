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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يستقبل أول رحلة طيران إسرائيلية غدًا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:10 م
رحلة طيران إسرائيلية
رحلة طيران إسرائيلية
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كشفت وسائل إعلام مغربية، اليوم الاثنين، عن أن شركة "العال" الإسرائيلية ستنظم، غدا، أول رحلة من إسرائيل إلى الرباط، وستضم وفدا إسرائيليا أمريكيا.

وأضافت أن الرحلة ستضم جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، الذي سبق أن أكدت مصادر أنه سيحضر أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، في أعقاب الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.

وستضم الطائرة وفدا رفيعا برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، ومبعوث الشئون الدولية الأمريكي آفي بيركوفيتش.

ومن المتوقع أن توقع الحكومة المغربية على اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، تشمل قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد، وقطاعات أخرى يجري إعداد اتفاقيات بشأنها.

وأوضحت أن الحكومة المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، ستعمل على تفعيل مضامين بيان الديوان الملكي المتضمن إجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي، وإعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة.

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