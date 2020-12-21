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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«فزع كورونا» يضرب البورصة.. و«السوقى» يخسر 26.5 مليار جنيه

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:51 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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هوت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لدى معاملات اليوم، الإثنين، ثاني معاملات الأسبوع بنحو حاد، بدعم من التراجعات الحادة التي ألمّت بأسواق المال العالمية والعربية، على خلفية عودة تفشي جائحة كورونا على المستوى العالمي وخروج تحذيرات من تفاقم الأزمة، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 26.5 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة كبيرة بلغت 2.83%، بما يعادل 308 نقاط، في الوقت الذى انخفض فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 6.67%، بما يعادل 203.8 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 2853 نقطة، ما أجبر إدارة البورصة على إيقاف التعاملات لمدة نصف ساعة وفقًا للقواعد المعمول بها وإعادتها مرة أخرى قبيل بدء انتصاف التعاملات.

وسجلت قيمة التعاملات اليوم مستوى 1.66 مليار جنيه، بتداول حوالي 579.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 47.4 ألف صفقة بيع وشراء.

وقال محللون بالسوق إن التراجعات التي ألمّت بالبورصة اليوم جاءت نتيجة حالة الفزع مما ينتظر أسواق المال نتيجة عودة تفشي كورونا من جديد، فضلًا عن الخطوات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية على غرار بريطانيا وألمانيا، ما أعاد ذكريات المتعاملين لآثار الموجة الأولى على البورصة التي فقدت أكثر من 75 مليار جنيه في أيام قليلة.

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