2020 في الوادي الجديد.. مشروعات غيّرت وجه المحافظة

مشروعك

مجمع مصانع الأسمدة

الغاز الطبيعي

منطقة صناعية لإنتاج العصائر

زراعة أشجار التوت

أيام قليلة تفصلنا عن إسدال الستار على عام 2020 الاستثنائي على جميع المستويات، خصوصًا فيما يتعلق بالمشروعات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، إذ شهدت محافظة الوادي الجديد العديد من المشروعات العملاقة.ومن أهم هذه المشروعات تنفيذ برنامج «مشروعك» بعدد 4315 مشروعا، وفرت 8424 فرصة عمل، بتمويل قدره 234.6 مليون جنيه، في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتوفير أكبر عدد من فرص العمل لشباب الخريجين ودعم المشروعات الصغيرة وتحقيق الاستقرار الإنتاجي لها، فضلًا عن المشروعات التي تم تمويلها من قبل جهاز تنمية المشروعات، فقد بلغ عددها 9551 مشروعًا، بتمويل قيمته 483 مليون جنيه، عمل بها 17780 شخصًا من شباب الخريجين والعمال.كما تم إنشاء مجمع مصانع الأسمدة الفوسفاتية العملاق بمنطقة أبو طرطور التابعة لمركز الخارجة بالوادي الجديد، حيث بدأت الشركة المنفذة في العمل فعليا، وهي شركة صينية، لكن العمل توقف بسبب جائحة «كورونا» ومن المقرر استكمال التنفيذ قريبًا.تم تنفيذ وإنشاء مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة باستخدام تقنية الغاز المضغوط بتكلفة نحو 137 مليون جنيه، على أن يتم توصيل الغاز الطبيعي لـ 14 ألف عميل في مدينة الخارجة، في المرحلة الأولى.كما تم توقيع بروتوكول شراكة مع إحدى الشركات اليونانية لزراعة 10 آلاف فدان وإقامة منطقة صناعية لإنتاج العصائر والمربات بتكلفة 100 مليون دولار، وجار اتخاذ الإجراءات النهائية لعملية التعاقد، وكذا وقعت المحافظة مع البنك الأهلي المصري وشركة «جنان» الإماراتية، بروتوكول تعاون لإقامة مشروع استثماري زراعي حيواني مع تنفيذ منازل للجذب السكاني لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وذلك باستثمارات تُقدر بـ 2.5 مليار جنيه.كما تم تنفيذ مشروع زراعة أشجار التوت لتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، من خلال التعاقد على 23 مشروعا لزراعة أشجار التوت والاهتمام بها على مساحة 1700 فدان، وإطلاق مشروع لزراعة وإنتاج الزيتون على مساحة 1000 فدان، حيث تمت زراعة 400 فدان كمرحلة أولى تمثل 75 ألف شجرة زيتون من إجمالي 145 ألف شجرة، فضلا عن مشروع إنتاج التين الشوكي بالمحافظة على مساحة 60 فدانا لإنتاج زيت التين الشوكي والذي يعد من أعلى الزيوت الطبيعية سعرا.