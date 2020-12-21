رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تعلق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:03 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت فنلندا والدنمارك، اليوم الاثنين، حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وكتب وزيران في الحكومة الدنماركية، على موقع تويتر، أن الحظر سيستمر 48 ساعة، ودخل حيز التنفيذ في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، (0900 بتوقيت جرينتش).

وكان المعهد الدنماركي للأمصال قد أعلن، في وقت سابق، أنه اكتشف تسع حالات إصابة بسلالة الفيروس الجديدة بين منتصف نوفمبر ومطلع ديسمبر.

وعلقت العديد من الدول الرحلات الجوية من بريطانيا، فيما يساور المسئولين القلق بشأن سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، أدت إلى إغلاق لندن وجنوب شرقي إنجلترا.

ويقول مسئولون إن عدوى السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70% من السلالات المعروفة سابقا، ولكن لا يوجد دليل على أن هذه السلالة أكثر فتكا.

وتم رصد حالات فردية من الإصابة بالسلالة الجديدة في دول أخرى.

موضوعات متعلقة

بدء فصل الشتاء اليوم.. والعالم يترقب «الاقتران العظيم»

مصدر يكشف حقيقة الشاب الذى أغلق فمه بـ«قفل» فى قنا

التفاصيل الكاملة لإحالة مسؤول بالضرائب للمحاكمة بتهمة تضخم الثروة واستغلال النفوذ

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تقدر بـ384 مليونا

image description

بدء إجراءات نقل كلية الزراعة بجامعة دمياط إلى مقرها الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

الصحة العالمية تُحذر من انتشار السلالتين الجديدتين لـ«كورونا»

مصر للطيران تطالب عملاءها بضرورة التواصل بعد وقف الرحلات للسعودية

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر: الأولوية للأطقم الطبية

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2021

أعراض كورونا توقظ السرطان في الجسم

انشاء محمية ضفادع في الإكوادور لإنقاذها من خطر الانقراض

تعرف على مواعيد القطارات اليوم الإثنين 21-12-2020

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

بالأسماء.. المتأهلون للمرحلة الأخيرة من مسابقة مؤسسة فاروق حسني

«كسارة البندق» فى احتفالات الأوبرا بالكريسماس والعام الجديد

الليلة.. «الحب فوق هضبة الهرم» بسينما الهناجر

قصور الثقافة بالجيزة تحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ