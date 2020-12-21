غرق ومخدرات وانهيار وانتقام.. 5 وقائع أشعلت الإسكندرية في 2020

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شهد عام 2020 وقائع حزينة في محافظة الإسكندرية أثارت الرأي العام منها جرائم قتل إضافة إلا حوادث غرق وحرائق وانهيار عقارات.وتستعرض «الدستور» في السطور التالية أبرز هذه الحوادث ضمن ملف حصاد 2020.تبلغ لقسم الشرطة غرق 12 شخصا بمياه شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، وتم انتشال جميع الجثث وظلت جثة «شادي عبدلله» عالقة في المياه لأكثر من 25 يومًا قيد البحث وتم استخراجها.محاولة «محمد عامر ممدوح» (سوري الجنسية) وصاحب شركة استيراد وتصدير وشريكه «إبراهيم اليوسف» (سوري الجنسية) جلب كمية من المواد المخدرة من الخارج عبر ميناء الإسكندرية داخل 3 حاويات وبداخلها 11 ألفا و927 طربة من مخدر الحشيش وزنت تقريبًا 2،500 طن، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 200 مليون جنيه.انتقام شاب يدعى «إبراهيم القبيصي» (35 سنة- عاطل) من سيدة عجوز تدعى «سامية حجازي» (60 سنة- ربة منزل) بأن أحرقها في منطقة المنتزه بعد أن أبلغت عنه لسرقته شقة.وقال نجل الضحية إن والدته أبلغت عن السارق عندما شاهدته وتمَّ القبض عليه وبحوزته المسروقات.واعترف الجاني بأنه اقتحم المنزل عليها وقام بحرقها أمام أحفادها مستخدمًا عبوة بنزين، وأشعل النيران فيها، وتم نقلها إلى المستشفى ليتضح أنها مصابة بحروق بنسبة 75%، وسرعان ما فارقت الحياة متأثرة بهذه الحروق.انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية 6 جثث (3 سيدات و3 رجال) حصيلة ضحايا انهيار عقار في منطقة محرم بك وهم «سمية محمد مصطفى عبد المجيد، 64 سنة، وهايدي محمد عليوة، 22 سنة، ومجدي النمر، 65 سنة، ونجله أحمد مجدي النمر، 28 سنة، وبسنت محمود، 20 سنة، ومحمود أحمد عبدالعزيز، 63 سنة».نشوب حريق في الطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك «مخزن روما» التابع لهيئة ميناء الإسكندرية.وتبيَّن أن المخزن مكون من أرضي وأربع طوابق على مساحة 1300 متر تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الاسكندرية ومخزن به بضائع.