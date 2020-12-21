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مصر

خطوة جديدة للقضاء على أكبر مقلب قمامة فى مصر بالدقهلية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:04 م
المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي ووزير التنمية المحلية
إيمان ماهر
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شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مراسم توقيع عقد اتفاق مع محافظة الدقهلية بشأن تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة بالمحافظة، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظة الدقهلية.

ووقع العقد الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار، محافظ الدقهلية، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأكد "مرسي"، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات، موضحًا أن الهدف من توقيع هذا العقد هو قيام وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة بتنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بمصنع المنزلة بمحافظة الدقهلية وذلك لإنتاج السماد العضوي وإنتاج الوقود البديل شامل كل خطوط الفرز والإنتاج والأعمال الإنشائية والمدنية طبقًا للمواصفات الفنية القياسية على أن يتم ذلك من خلال استخدام العدد الكافي من العمال المتخصصين اللازمين لحسن سير العمل مع اتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمان الصناعي وكذلك الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة العاملين بالمشروع.

ومن جهته، صرح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأن هذا البرتوكول يأتي استكمالًا للدور الذي قامت به الوزارة في التخلص من أكبر مقلب قمامة عشوائي في مصر بمنطقة سندوب، حيث تم التخلص من أكثر من نحو 850 ألف طن من التراكمات التاريخية التي كانت مشتعلة بصفة مستمرة وإنشاء أكبر مصنع لتدوير المخلفات بالشرق الأوسط بسعة تصميمية تصل إلى 1200 طن/يوم بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة.

وأشار "شعراوي" إلى أنه بجانب ذلك سيتم استكمال العمل في تطوير مصنع ميت غمر بسعة تصميمة 450 طن يوم من خلال الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات للعام المالى 2020-2021، بالإضافة إلى دعم المحافظة بـ10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار دور الوزارة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتطوير منظومة المخلفات البلدية الصلبة ورفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية بكل محافظات الجمهورية.

وأضاف "شعراوي"، أنه ستتم الاستفادة من خبرات وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ هذا المشروع وتطوير مصنع المنزلة ومراجعة المواصفات الفنية للأعمال الإنشائية والميكانيكية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بموجب هذا العقد ستشكل لجنة مشتركة من أطراف العقد واستشاري الجهة المالكة لاستلام وفحص الأصناف محل العقد المخطط تنفيذها وتوريدها وتركيبها على أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل اللجنة من ثلاثة أطراف وهي (وزارة التنمية المحلية ويكون تمثيلها باللجنة لمتابعة مراحل التنفيذ والتنسيق بين أعضاء اللجنة الفنية الخاصة بالفحص والاستلام وتذليل المعوقات، وزارة الإنتاج الحربي، ويكون تمثيلها باللجنة عضوًا فنيًا، لمتابعة مراحل التنفيذ والاستلام الابتدائي والنهائي للأعمال حتى تتمكن المحافظة من تشغيل المشروع، محافظة الدقهلية، ويكون تمثيلها باللجنة، عضوًا فنيًا، للتأكد من تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية المعتمدة والمقدمة من الاستشاري التابع لها إلى جانب الاستلام الابتدائي والنهائي.

ومن جهته، أوضح الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار، محافظ الدقهلية، أن المحافظة ستذلل كل العقبات التي من شأنها توفير بيئة عمل مناسبة لشركات وزارة الإنتاج الحربي العاملة بموقع المنزلة بمحافظة الدقهلية، حيث ستستخرج كل التصاريح والتراخيص والموافقات المطلوبة وتخصيص الموقع وتسليمه خاليًا من الموانع، وكذلك توفير مصدر للكهرباء المياه على مدار 24 ساعة يوميل، مشيرًا إلى وجود تعاون مثمر بين الأطراف الثلاثة في مختلف المجالات، مضيفًا أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطن بالمحافظة، لما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة من خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة بكفاءة وطبقًا لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة.

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