أصلها فرعوني.. تاريخ صناعة «الغوايش» في مصر



يعود التجميل والتزين للعصور القديمة، وكانت المرأة في الحضارة المصرية القديمة تهتم بزينتها، وارتداء الإكسسوارات التي تحولت مع الوقت إلى جزء هام من ممتلكات كل سيدة، وكانت الإسورة واحدة من الزينة الهامة في العصور المصرية القديمة. فما قصتها؟



كان يرتديها النساء والرجال على السواء خاصة الملوك، وكانت تقدم للعرائس من ضمن هدايا العريس، وهي عادة لاتزال موجودة حتى الآن ومرتبطة بما يعرف بـ"الشبكة" التي يقدمها العريس كهدية لعروسه. يعود التجميل والتزين للعصور القديمة، وكانت المرأة في الحضارة المصرية القديمة تهتم بزينتها، وارتداء الإكسسوارات التي تحولت مع الوقت إلى جزء هام من ممتلكات كل سيدة، وكانت الإسورة واحدة من الزينة الهامة في العصور المصرية القديمة. فما قصتها؟كان يرتديها النساء والرجال على السواء خاصة الملوك، وكانت تقدم للعرائس من ضمن هدايا العريس، وهي عادة لاتزال موجودة حتى الآن ومرتبطة بما يعرف بـ"الشبكة" التي يقدمها العريس كهدية لعروسه.

- تاريخ الأساور



يرجع تاريخ معرفة الأساور "الغوايش الآن" في مصر القديمة على أقصى تقدير إلى 5000 قبل الميلاد، حيث كانت تقدم هدايا للعروس يوم الزفاف، وكانت لها أهمية دينية وسحرية في العالم المصري القديم حيث كانوا يعتقدون أنها تقوم بحماية من يرتديها من السوء. يرجع تاريخ معرفة الأساور "الغوايش الآن" في مصر القديمة على أقصى تقدير إلى 5000 قبل الميلاد، حيث كانت تقدم هدايا للعروس يوم الزفاف، وكانت لها أهمية دينية وسحرية في العالم المصري القديم حيث كانوا يعتقدون أنها تقوم بحماية من يرتديها من السوء.

- بداية صناعة الأساور



بدأت صناعتها من مواد بسيطة مثل أغصان النباتات والأصداف والخرز والأحجار الصلدة أو العظام والأخشاب، ثم من خيوط من الكتان أو شعر البقر. بدأت صناعتها من مواد بسيطة مثل أغصان النباتات والأصداف والخرز والأحجار الصلدة أو العظام والأخشاب، ثم من خيوط من الكتان أو شعر البقر.