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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أصلها فرعوني.. تاريخ صناعة «الغوايش» في مصر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:44 م
تاريخ صناعة الغوايش
تاريخ صناعة الغوايش
هويدا سعيد
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يعود التجميل والتزين للعصور القديمة، وكانت المرأة في الحضارة المصرية القديمة تهتم بزينتها، وارتداء الإكسسوارات التي تحولت مع الوقت إلى جزء هام من ممتلكات كل سيدة، وكانت الإسورة واحدة من الزينة الهامة في العصور المصرية القديمة. فما قصتها؟

كان يرتديها النساء والرجال على السواء خاصة الملوك، وكانت تقدم للعرائس من ضمن هدايا العريس، وهي عادة لاتزال موجودة حتى الآن ومرتبطة بما يعرف بـ"الشبكة" التي يقدمها العريس كهدية لعروسه.
أصلها فرعوني.. تاريخ
- تاريخ الأساور

يرجع تاريخ معرفة الأساور "الغوايش الآن" في مصر القديمة على أقصى تقدير إلى 5000 قبل الميلاد، حيث كانت تقدم هدايا للعروس يوم الزفاف، وكانت لها أهمية دينية وسحرية في العالم المصري القديم حيث كانوا يعتقدون أنها تقوم بحماية من يرتديها من السوء.
أصلها فرعوني.. تاريخ
- بداية صناعة الأساور

بدأت صناعتها من مواد بسيطة مثل أغصان النباتات والأصداف والخرز والأحجار الصلدة أو العظام والأخشاب، ثم من خيوط من الكتان أو شعر البقر.
أصلها فرعوني.. تاريخ
- استخدام الذهب فيها وأشكالها

في عصر الأسرة الأولى وصلت صناعة المشغولات الذهبية قمتها في الدولة الوسطى، حيث بدأت في صناعة الأساور من الذهب والفضة.

و انتشرت صناعة الأساور في مصر على مر عصورها وكان سوار الجعل والثعبان، هو واحد من أكثر الرموز المنتشرة في مصر القديمة نظرًا لأهميته الدينية كسوار للذراع، والسوار الذي يربط من الطرفين.

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