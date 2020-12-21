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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة فى «أبهى صورة» لاستقبال منتخبات ومشجعى كأس العالم لكرة اليد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:09 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه في ضوء استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير من العام المقبل 2021 وبمشاركة 32 منتخبًا، وفي ضوء توجيهات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، فإنه جار وضع تجهيزات خاصة بمطار القاهرة لاستقبال المنتخبات المشاركة بالبطولة ومشجعي تلك المنتخبات بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة مصر السياحية والتاريخية واستحقاقها لتنظيم البطولة، خاصة أن إقامة البطولة تأتي في ظل ظروف عالمية، خاصة بسبب جائحة كورونا وهو ما يتطلب مجهودات أكبر من أجل الحفاظ على سلامة ضيوف مصر في هذه البطولة.

وأكد "محروس"، أن التجهيزات تهدف إلى سرعة إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة مع الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة، خاصة أن مطار القاهرة كان قد تم تجهيزه في وقت سابق بـ46 كاميرا حرارية لقياس درجة حرارة الركاب والكشف عن أي حالات إصابة مشتبه بها، ما يساعد في تسهيل مهمة أطباء الحجر الصحي بالمطار.

وأضاف، أنه تم إخطار قطاع العمليات بمطار القاهرة لأجل الاستعداد لاستقبال الرحلات الجوية ذات الصلة بالبطولة وبما يضمن انسيابية الحركة الجوية بمطار القاهرة وبما لا يؤثر على جداول التشغيل الأخرى لباقي الرحلات، كما أنه جار تشكيل فرق من العلاقات العامة لاستقبال وتوديع ضيوف البطولة ولتقديم أي تسهيلات أو استفسارات، مع وضع لافتات بشعار البطولة بأنحاء متفرقة بالمطار، وبما يرسخ الانطباعات الحضارية عن مصر من خلال مطار القاهرة الذي يعد البوابة الأولى أمام الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن تلك هى المرة الثانية التي تنظم فيها مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد، والمرة الأولى منذ 2015 التي يتم فيها تنظيم البطولة خارج أوروبا، ولأول مرة بمشاركة 32 منتخبًا بدلًا من 24 منتخبًا في آخر نسخة من البطولة، كما أنها أول بطولة دولية تقام منذ تفشي جائحة كورونا.

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