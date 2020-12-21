شويكار والجداوي ومحمود ياسين.. فنانون رحلوا في 2020

ماجدة الصباحي

نادية رفيق

نادية لطفي

أحمد دياب

نعمات عبدالناصر

حسن حسني

رجاء الجداوي

شويكار

سناء شافع

سمير الإسكندراني

عايدة كامل

المنتصر بالله

محمود ياسين

فايق عزب

شهد عام 2020 العديد من الأحداث المأساوية وكان على رأسها خسارة السينما المصرية العديد من الفنانين، حيث بدأت السنة برحيل الفنانة ماجدة الصباحي وانتهت برحيل مأسوي للفنان فايق عزب.وترصد «الدستور» في السطور التالية فنانون رحلوا في 2020:بدأت سلسلة من رحيل النجوم في منتصف يناير الماضي، حيث رحلت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عالمنا عن عمر ناهز 89 عاما،وتوفيت بشكل طبيعي داخل شقتها وكانت ابنتها هي من اكتشفت وفاتها.وفي اليوم التالي عقب وفاة الفنانة ماجدة، أعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وفاة الفنانة نادية رفيق، عن عمر ناهز الـ 85 عاما، والتي اشتهرت بأداء أدوار الأم، في عدد من المسرحيات والمسلسلات والأفلام، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات والألفية الجديدة.رحلت جميلة الشاشة المصرية نادية لطفي في بداية شهر فبراير الماضي، حيث أعلن أشرف زكي نقيب الممثليين، وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد صراع مع المرض.في منتصف شهر أبريل، توفي الفنان أحمد دياب، طليق ابنة رشدي أباظة والذي أشتهر بالأدوار الثانوية، عن عمر ناهز 75 عامًا.وفي نهاية شهر أبريل، توفيت الفنانة المصرية، نعمات عبدالناصر، عن عمر ناهز 66 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث عُرفت بأنها أشهر كومبارس في السينما المصرية، وذلك بسبب مشاركتها في الأعمال الفنية بأدوار ثانوية.وفي مايو الماضي، توفي الفنان الكبير حسن حسني، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، عن عمر ناهز 88 عاما، وشُيعت جنازته من أحد مستشفيات القاهرة، وتم دفنه في مقابر أسرته، وأقيمت صلاة الجنازة على جثماته أمام المقابر.توفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد صراع مع كورونا استمر لـ 43 يوما، حيث قضت الفنانة آخر أيامها في العزل ووقتها، كتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله" معلنة وفاة والدتها.وفي منتصف شهر أغسطس الماضي، أعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة كاتبا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".وفي شهر أغسطس الماضي، أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان سناء شافع بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض.كما توفي الفنان سمير الإسكندراني بنفس الشهر عن عمر ناهز الـ82 عامًا والذي أشتهر بأنه عدو اليهود.وفي بداية شهر سبتمبر الماضي، توفيت الفنانة عايدة كامل، عن عمر ناهز الـ89 عامًا، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للثقافة.وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي، أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان المنتصر بالله، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.في 14من أكتوبر توفي الفنان المصري، محمود ياسين، عن عمر يناهز 79 عاما، وقال نجل الراحل محمود ياسين عبر حسابه الشخصي بـ"فيس بوك":"توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين انا لله وانا اليه راجعون أسألكم الدعاء".وفي الـ19 من نوفمبر أعلن عن وفاة الفنان فايق عزب عن عمر ناهز الـ77 عامًا بعد صراع قصير مع وباء كورونا ووباء مارسا.