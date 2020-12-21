عام طلاق المشاهير.. فنانون انفصلوا في 2020

أصالة وطارق العريان

دينا الشربيني وعمرو دياب

طلاق أنغام وأحمد إبراهيم

كارلا حداد وطوني أبو جودة

نوال الزغبي

كان عام 2020 مليئًا بالأحداث الساخنة خاصة داخل الوسط الفني، الذي شهد العديد من انفصال الكثير من النجوم وكان على رأسهم انفصال أصالة وطارق العريان.جاء إعلان أنفصال المغنية أصالة والمخرج طارق العريان بشكل رسمي فى 6 يناير من عام 2020، لتفاجئ جمهورها بنشر صورة تجمعها به من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لتعلن من خلالها انفصالهما رسميا مدونة عليها "صباح الخير... بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عنّ إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا، سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء انفصال الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني فيما التزم الثنائي الصمت ولم يردوا بالسلب أو الإيجاب على تلك الأنباء.كما تداول رواد مواقع التواصل لفيديو ظهر فيه عمرو دياب بأنه يسخر من الاغنية التي كان أهداها لدينا الشربيني قبل إعلان انفصالهما بفترة قصيرة والأمر الذي أثبت نبأ انفصالهما.هنا شيحة وأحمد فلوكسوقبل مرور عام من زواج أحمد فلوكس وهنا شيحة أعلن الثنائي انفصالهما ورفضت هنا الكشف عن أسباب الانفصال، لكنها أكدت أنه تم في أجواء ودية، وأنها لا زالت تكن الاحترام لطليقها، ورفضت التعليق على الشائعات التي طالتهما طوال الفترة الماضية.بعد موجة من الهجوم على أنغام وزوجها أحمد إبراهيم خاصة بعد اكتشاف طبيعة العلاقة بينها وبين زوجها وأنها كانت زوجه ثانية حُسم الأمر في 2020 وتم الإعلان عن طلاقهما رسميًا بعد عام واحد من الزواج.لكن لم ينته طلاق أنغام بشكل ودي بعد أن رفعت دعوى خلع على زوجها الذي رفض طلاقها، كنوع من الضغط عليه من أجل الوصول إلى الانفصال وحذفت الفنانة أنغام، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل تويتر وإنستجرام.أعلنا الثنائي عن طلاقهما خلال سنة 2020 بعد 16 عامًا من الزواج أثمر عنه ابنتهما الوحيدة ليا، ودخلت كارلا بعد إعلان خبر الطلاق القفص الذهبي مجددًا بزواجها من شاب من خارج الوسط الفني، إلا أنها في نفس الوقت أكدت على علاقتها الطيبة مع زوجها الأول وأنهما أصدقاء.أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، خلال استضافتها في أحد البرامج أنها طلقت رسميا من والد أبنائها إيلي دي وأوضحت نوال الزغبي أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاما، وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي إلا منذ 3 أشهر وتحترم أولادها وشعورهم؛ لأنه في النهاية والدهم.