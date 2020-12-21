الصين تحذر شركات الغاز من التلاعب

وجهت واحدة من كبريات شركات الطاقة في الصين رسالة صارمة لعملائها وطالبتهم بالتوقف عن الحديث عن أسعار الغاز وإلا فإنها ستوقف الإمدادات عنهم.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة أن التحذير صدر عن الفرع الشرقي لشركة "بتروتشاينا"، مضيفة أن الفرع هدد بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة في البلاد لرفع الأسعار.وتتزايد المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة في الصين بعدما أدى الطقس البارد إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي والفحم لتدفئة المنازل والمكاتب.وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الذي تم تسليمه إلى شمال جيانجسو إلى أكثر من عشرة آلاف يوان للطن (80ر32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) يوم الجمعة، أي ما يقارب ضعف السعر قبل أسبوع.وأعلنت بتروتشاينا أن العديد من مواقعها التخزينية شهد مؤخرا ارتفاعا قياسيا يوميا في كميات الغاز المسحوبة.وتنظم الحكومة في الصين أسعار الغاز في خطوط الأنابيب، إلا أنه يمكن للشركات إضافة رسوم على الغاز الطبيعي المسال الذي يتم نقله بالشاحنات.ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من بتروتشاينا على إشعارها بشأن التلاعب في الأسعار.