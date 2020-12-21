بعد قليل.. توقيع بروتوكول بين التضامن وجامعة عين شمس

توقع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي- نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، مساء اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بمقر جمعية الهلال الأحمر.يهدف البروتوكول، إلى تقديم حزمة من الخدمات الطبية وأنشطة الرعاية والتوعية الصحية وخدمات الإسعاف الأولي وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي للفئات المحرومة في القاهرة وجميع المحافظات من خلال القوافل الطبية.وأكدت الدكتورة نيفين القباج، أن القوافل الطبية المتنقلة انطلقت بعدد من محافظات الجمهورية لمتابعة كل الإجراءات الاحترازية.وكانت قد استهدفت قوافل الهلال الأحمر 4158 مستفيدًا من الفئات المتضررة من انتشار فيروس كورونا على مدار الشهر الماضي، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في عدة تخصصات متنوعة وصرف علاج بالمجان وتوزيع أكثر من 1500 شنطة حماية شخصية.