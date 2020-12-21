روسيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا

أعلنت روسيا اليوم الإثنين، تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لمدة أسبوع بسبب تفشي السلالة المتحورة لكورونا.فيما قررت الجزائر اليوم الإثنين، حظر أي عملية إجلاء للجزائريين من بريطانيا، وذلك في أعقاب تفشي السلالة الثانية من فيروس كورونا.جدير بالذكر أن عددا من دول العالم أعلنت وقف رحلاتها الجوية لبريطانيا، فيما أعلنت ألمانيا أن لقاح فايزر فعال ضد السلالة الثانية من فيروس كورونا، كما أعلنت روسيا أن لقاحها فعال أيضا ضدها.