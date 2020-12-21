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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة مسقط تغلق منخفضة للجلسة الثانية على التوالي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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هبط سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، حيث نزل مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.20% خاسرًا 7.26 نقطة ليغلق عند مستوى 3603.890 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.8 مليون سهم بقيمة 1.04 مليون ريال عبر تنفيذ 470 صفقة لعدد 50 سهمًا.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة مسقط، على رأسها سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 2.33%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 1.67%، ثم سهم "أريدو" بنسبة 0.52%.

وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 4.60%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 4.48%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.85%، فيما تصدر سهم "بنك مسقك" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 297.8 ألف ريال عماني.

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