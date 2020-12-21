السنغال تعلن 121 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الاثنين، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 17 ألفًا و879 حالة.وذكرت الوزارة في بيان أوردته الإذاعة السنغالية أنه تم إجراء 1404 فحوص، حيث تم تسجيل 121 إصابة مؤكدة.. مضيفة أنه تم شفاء 40 حالة خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 16562 شخصا.وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 371 شخصا، وذلك عقب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة موضحة أن هناك 945 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات من بينهم 26 في حالة خطيرة.