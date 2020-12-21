حريق فى مطعم شهير بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق نشب في كافيه ومطعم شهير بشارع المستشار بالمحلة الكبرى، وتسبب في تصاعد الأدخنة بكثافة في المنطقة وتمكنت قوات الإطفاء من إخماده قبل امتداده إلى شقق العقار السكني الموجود به المطعم.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من المواطنين بانفجار داخل أحد المطاعم الشهيرة، بشارع المستشار بالمحلة الكبرى وتصاعد الأدخنة بكثافة.ودفعت الحماية المدنية بسيارات مطافئ وتم التعامل مع النيران والأدخنة المتصاعدة والسيطرة على الحريق، ويتم حصر التلفيات بعد التأكد من عدم وجود مصابين أو ضحايا.وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق.