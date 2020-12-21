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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب»

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:32 م
حازم عمر
حازم عمر
قنا: إسلام البكري
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بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استقبل حازم عمر نائب محافظ قنا أعضاء مبادرة "شباب يدير شباب" "YLY" وهي مبادرة أطلقها وزير الشباب والرياضة على مستوى الجامعات والمحافظات بهدف تحفيز الشباب وخدمتهم وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تخدم المشاركة المجتمعية.

ترتكز المبادرة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين في كل المحافظات يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات الوزارة للقيام بتنفيذها إضافة إلى عقد لقاءات حوارية مع المسئولين لتبادل الآراء وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا.

وأكد نائب المحافظ على دعم المحافظة لهذه المبادرات وتذليل كافة العقبات لتنفيذها بهدف توسيع وتعميق دائرة الحوار مع الشباب وبناء وتنمية قدراتهم وحث الشباب علي المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تنفذها المبادرة.

وأوضح منسق المبادرة أن (YLY) تضم عدة لجان تنقسم إلى لجان "العلاقات العامة، الموارد البشرية، التنظيم" وتنظم وزارة الشباب والرياضة مجموعة من المعسكرات التدريبية للشباب المشاركين بالمبادرة لإعدادهم، وصقل مهاراتهم.

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