مصدر يكشف حقيقة الشاب الذي أغلق فمه بـ«قفل» في قنا

كشف مصدر بالوحدة المحلية لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، أن المواطن الذي قام بإغلاق فمه بـ«قفل» حديدي ثقب به شفتيه؛ تعبيرًا عن احتجاجه على عدم توفير كشك له، اتضح أنه مسجل خطر، وله العديد من السوابق الجنائية.وكان الشاب جمال رفعت، 33 عامًا، احتج داخل مجلس مدينة نجع حمادي، بالإضراب عن الطعام، لحين توفير الكشك الذي طلبه، ليستطيع الإنفاق على أسرته.بينما تحاول الأجهزة الأمنية التنفيذية، التعرف على تفاصيل الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.