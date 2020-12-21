تفاصيل خريطة الأمطار على المحافظات خلال الأيام الثلاثة المقبلة

كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية، غدًا الثلاثاء.كما يشهد بعد غد الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، مع ظهور شبورة مائية على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء والصعيد، مع عدم سقوط أمطار، اليوم الإثنين.وأكدت وزارة الموارد المائية والري، متابعة تنفيذ أعمال الحماية من أخطار الأمطار والسيول، ومتابعة إجراءات المواجهة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، والمرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف وكل المحطات لمجابهة أي طارئ.