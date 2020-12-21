4633 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 4 آلاف و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابة منذ تفشي الجائحة في البلاد إلى مليون و207 آلاف و300 حالة.وأضافت الوزارة في تدوينة على موقع "تويتر" نقلها راديو بولندا أنه تم تسجيل 77 حالة وفاة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة المتأثرة بالفيروس إلى 25 ألفا و474 حالة.كانت الحكومة البولندية أعلنت شراء أكثر من 60 مليون جرعة من لقاحات مضادة للفيروس بقيمة 675 يورو، على أن يتم إعطاؤها للمواطنين ضمن برنامج التطعيمات القومي في البلاد.يذكر أن الحكومة البولندية أعلنت الخميس الماضي اعتزامها فرض حالة الإغلاق الكامل بكافة أنحاء البلاد بدءا من 28 ديسمبر الجاري وحتى 17 يناير في محاولة لاحتواء انتشار العدوى، ومن المفترض أن يخضع أي شخص قادم للبلاد من الخارج خلال هذه الفترة للحجر الصحي لمدة 10 أيام.