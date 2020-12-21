انتقادات عالمية ومخاوف واسعة من نوايا إيران النووية

انتقادات واسعة تنتاب إيران خلال هذه الفترة، مع تزايد المخاوف بشأن نواياها النووية التي تأتي عقب سنوات من الأعمال العدائية بسبب طموحاتها الجيوسياسية في الشرق الأوسط.وزادت تلك المخاوف في المنطقة مؤخرًا، مع إعلان الرئيس المنتخب جو بايدن، إنه يريد من الولايات المتحدة أن تنضم مجددًا إلى الاتفاقية النووية الإيرانية التي تم التوصل إليها في ظل إدارة أوباما، والتي انسحب منها الرئيس دونالد ترمب قبل عامين.وبحسب دراسة استقصائية أجراها معهد بيو للأبحاث، شملت 14 اقتصادا متقدما هذا الصيف، ونشرت نتائجها هذا الشهر، أعرب حوالي 70% أو سبعة من كل عشرة عن وجهات نظر سلبية تجاه إيران في حين أن اثنين من كل عشرة فقط لديهم وجهة نظر إيجابية، وفي جميع البلدان الأربعة عشر التي شملها الاستطلاع، كان للأغلبية انطباعات سلبية عن إيران.بينما كان للجمهور الاسكندنافي الذي شمله الاستطلاع أكثر التقييمات قسوة ضد الجمهورية الإسلامية، حيث عبر ثمانية من كل عشرة في كل من السويد والدنمارك عن نفورهم من نظام طهران. كما أن الآراء الإسبانية والهولندية أتت بدورها منتقدة لطهران بشكل كبير، حيث حمل ثمانية من كل عشرة في كل دولة وجهات نظر سلبية تجاه إيران.