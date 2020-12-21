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الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار  وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه

ضبط 2 طن زيت مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيص في الدقهلية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:19 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات موضحا أن الحملات التي تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينة السنبلاوين أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام بقرية الشغالة يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 2 طن زيت طعام بدون بيانات و60 كرتونة زيت طعام، وقرر المحافظ إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة كما قرر غلق المصنع المذكور فورا.

جاءت تصريحات وقررات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه عل التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن الحملة التي تم تنفيذها اليوم بنطاق مركز السنبلاوين.

وأوضح وكيل الوزارة أن كل كرتونة تم ضبطها داخل المصنع تحتوي علي 12 زجاجة زيت طعام وزن الزجاجة الواحدة واحد لتر زيت صويا و500 كرتونة فارغة و1000 زجاجة فارغة، وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفة.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل الوزارة  بمتابعة تصرفات النيابة فى الواقعة المذكورة.

وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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