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الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة قاتل زوجته «بسبب الخيانة» فى القليوبية إلى المفتى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:14 م
محكمة
محكمة
كتب صلاح حسنى
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أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم الإثنين، قرارًا بإحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته بأن خنقها بـ"إيشارب" مع سبق الاصرار والترصد إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي حول ما أسند إلى المتهم وحددت جلسة الثالث من شهر مارس للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

ترجع وقائع القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مركز طوخ بقيام "ع ا م" مزارع بقتل زوجته المجني عليها "ش. ا".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهة أقر بارتكاب الواقعة ظنًا منه على خلاف الحقيقة أن زوجته تخونه مع آخر مجهول فقتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على التخلص منها وقام بخنقها مستخدما غطاء الرأس "إيشارب" في إزهاق روحها، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها السابق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها "ش. ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على التخلص منها وقام بخنقها مستخدما غطاء الرأس حتى أزهق روحها.

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