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تقارير ومتابعات

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:35 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
شيماء حسين
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مازال البحث مستمرًا عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة معلومات عن المنحة الرئاسية لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث تحتل أعلى نسبة مشاهدة خلال الفترة الماضية خاصة مع تصاعد منحنى الإصابات في مصر إثر اندلاع الموجة الثانية.

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي طرق استعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق إلكترونيا عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة.

طرق استعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

أتاحت وزارة القوى العاملة والهجرة طريقين للاستعلام عن المنحة الرئاسية والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أدى إلى تخفيف العمالة وأثر سلبا على الاقتصاد هما :-

إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول على 142 برقم القومي المكون من 14 رقمًا للشخص الراغب في الحصول على المنحة الشهرية والذي يتوفر فيه كافة الشروط التي وضعتها الوزارة. 

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا الرابط ( من هنا) واختيار الاستعلام عن المنحة الرئاسية وكتابة كافة بيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

خطوات الاستعلام عن منحة ال 500 جنيه من موقع وزارة القوى العاملة الالكتروني

يجب على المتقدمين بطلبات للحصول على المنحة الرئاسية من المستوفين للشروط الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة الإلكتروني اتباع الخطوات التالية للاستعلام:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار الاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه 

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للراغب في الاستعلام 

كتابة بيانات الراغب في الحصول على المنحة كاملة  ( الاسم، المحافظة، العنوان، ....) 

الضغط على زر الاستعلام

ظهور نتيجة الاستحقاق من عدمه 

تعرف على الرقم الساخن للاستعلام عن المنحة الرئاسية

قبل معرفة طرق استعلام عن العمالة الغير منتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق يجب على المتقدمين للحصول عليها معرفة أن وزارة القوى والهجرة أتاحت الاستعلام عن طريق الاتصالات الهاتفية على الرقم الساخن 142 مجانا عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيا خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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