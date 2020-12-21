مصر تدين الهجوم الصاروخى على المنطقة الخضراء فى بغداد

وانطلقت صافرات الإنذار من داخل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعراق، أمس الأحد، بعد إطلاق 3 صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة.

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء العراقية في بغداد.ونشرت وزارة الخارجية المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «تعرب جمهورية مصر العربية اليوم 21 ديسمبر الجاري عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد».وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية استنكار مصر لكل الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في العراق الشقيق، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والأهداف المدنية.ودعت وزارة الخارجية كل الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العراقية على أي اعتبارات أخرى، إنجاحًا للجهود الحثيثة التي يبذلها العراق في إطار حماية أمنه واستقراره؛ ومؤكدًا وقوف مصر الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب وداعميه، وصون أمنه الوطني.والجيش العراقي والسفارة الأميركية في بغداد أعلنا مساء أمس الأحد أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية.