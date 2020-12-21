انخفاض في أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الاثنين

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم





قد يهمك أيضا:

















ننشر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الاثنين 21-12-2020 حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين حالة من الانخفاض الطفيف في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الانخفاض الطفيف في أسعار الدواجن بسبب وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي.وأضاف السيد، في تصريحات لـ الدستور أن أسعار الدواجن اليوم سجلت سعر يبدأ من ٢٠ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٤ جنيهًا وحتي ٢٦ جنيهًا.وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت سعر يبدأ من ٢٧ جنيهًا تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٣٠ وحتى ٣٤ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.