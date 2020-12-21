كورونا.. عمان تعلن «الإغلاق الكامل» لمدة أسبوع

قررت سلطنة عمان، منع الدخول إلى البلاد والخروج منها عن طريق المنافذ البريّة والجويّة والبحرية، اعتبارًا من صباح غدٍ الثلاثاء ولمدة أسبوع.ويأتي ذلك بعد أعلان بريطانيا بانتشار سريع لسلاله فيروس كورونا المستجد في أنحاء المملكة.فيما أعلنت دول أخرى غلق حدودها أمام الوافدين من المملكة المتحدة، بينها ألمانيا وإسرائيل وهولندا، في حين أعلنت إيطاليا والنمسا وتركيا وبولندا، إجراءات مماثلة دون أن تكشف موعد بدء سريانها.ظهر فيروس كورونا المستجد، في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.