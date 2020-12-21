مالك دنقلا: قطاع المقاولات تأثر بكورونا.. وهناك تخوفات من الموجة الثالثة (حوار)

- برأيك.. ما مدى تأثّر قطاع المقاولات بجائحة فيروس كورونا المستجد؟

- وما الخطوات التى يجب اتخاذها لتخفيف آثار كورونا على قطاع المقاولات؟

- ما هى القطاعات الأكثر تأثيرًا بجائحة كورونا خلال الفترة الحالية والقادمة؟

- هل هناك تأثير على حجم التوريدات والعقود المبرة مع قطاع المقاولات؟

- هل يتأثر قطاع المقاولات بجائحة كورونا القاتلة؟

- هل يجب على شركات المقاولات الكبري والصغر وضع مخطط مالى لانقاذها؟

عقب تفشّي فيروس كورونا وامتداد آثاره إلى كل دول العالم، وإعلان منظمة الصحة العالمية أن الجائحة العالمية عابرة للحدود والقارات، أصبح الشاغل الأول للحكومات والشركات صحة وسلامة مواطنيها والعاملين فيها، ثم البحث عن وسائل لمحاولة احتواء التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الوباء القاتل والخروج بأقل الخسائر الممكنة.«الدستور» التقى مالك دنقلا، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، وأجرت الحوار التالي:مما لا شك فيه أن قطاع الإنشاءات من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي، حيث تأثر بدرجة أكبر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولوحظ تباطؤ كبير في نشاط القطاع، نتيجة توقف وإلغاء تنفيذ الكثير من المشروعات وتعطيل سلاسل التوريد، وإثارة مخاوف كبيرة بشأن سلامة العمال بمواقع التنفيذ.يمكن لقطاع المقاولات والتشيد والبناء أن يتخذ خطوات استباقية للتخفيف من آثار الوباء العالمي بعد ظهور الموجة الثانية منه، وربما تكون هناك موجة ثالثة قادمة في الطريق، فشركات قطاع المقاولات ستشعر بالتأثر شهورًا أو سنوات، وسنرى تأثيرات (كوفيد-19) من حيث العقود وتأخيرات المشروع، واضطرابات سلسلة التوريد، نظرًا لاستمرار التأثير الكبير للقيود المحلية والعالمية.وعلى الرغم من أن تقييم التأثير الكامل للجائحة لا يزال سابقًا لأوانه، فإنه إذا استمر كورونا في إحداث تأثير كبير بعد الموجة الثانية فالمتوقع حدوث تأخيرات كبيرة في المشاريع الكبرى، ما يعني أن شركات المقاولات بحاجة إلى أن تكون في المقدمة لاتخاذ خطوات عملية للتخفيف بشكل استباقي من التأثيرات على أعمالها.لا بدّ من تحديد القطاعات المتأثرة بسبب الجائحة؛ إذ سيظهر تأثيرالجائحة في جميع القطاعات في صناعة التشييد، وذلك على الصعيدين التشغيلي والمالي؛ ومن الآثار التشغيلية في العقود الحالية التأخير في الإنجاز، وتعطيل العقود أو تعليقها وإنهائها، أو حصول انكماش تتبلور عنه النزاعات بسبب الطلبات النقدية.فيما يخص عن الآثار الناتجة على سلاسل التوريد والموردين أن تتمثل في تباطؤ التوريد من المناطق المتضررة على مستوى العالم، وكذلك تصاعد أسعار المواد والمعدات والعمالة، أما القطاع الثالث المتأثر فهو تأثر مواقع العمل ويتمثل ذلك في مسؤوليات الحفاظ على أمن الموقع، وإدارة مخاطر الصحة والسلامة وكذلك تكاليف توقف الإنجاز، مع تعرض المواد في المواقع المغلقة للعوامل الطبيعية؛ مما يؤدي لفقدانها الخصائص المطلوبة، أما القطاع الأخير فهو قطاع الموارد البشرية إذ يتأثر توافر القوى العاملة بسبب المرض وتقليص اوقات العمل، وبالتالي ترتفع الحوافز المطلوبة للاحتفاظ بالموظفين المهرة.أولًا: سيكون لإلغاء أو تأخير العقود آثارًا سلبية متوسطة المدى على الإيرادات.ثانيًا: يتأثر بوقوع ضغط كبير على رأس المال العامل للشركات، ما يوثر على وضع السيولة.ثالثًا: قطاع التمويل: قد يستغرق الوصول إلى رأس المال الجديد الداعم وقتًا أطول مما كان متوقعًا، وبالتالي فإن المشاركة المبكرة بين الشركات ومموليها أمر ضروري لتفادي المصاعب.وبالتالي فعلى الشركات عمل تقييم وتخطيط للأعمال الإدارية في القطاعات المحددة، ومنها على سبيل المثال قطاع العقود؛ إذ تحتاج الشركات إلى فهم حقوقها ومسؤولياتها التعاقدية لكل مشروع، من أجل تقليل النزاعات بشكل أكبر، وعلى وجه الخصوص، يجب النظر بعناية في البنود التي تشير إلى (القوة القاهرة) أو نظرية الظروف الطارئة او التدخل الحكومي أو التغييرات التشريعية.كما يجب الاهتمام بقطاع العملاء؛إذ إن التواصل المتكرر مع العملاء هو مفتاح إدارة التوقعات والسيطرة على الآثار المترتبة على تاخر تنفيذ مشاريعهم.وفي قطاع العمالة يتطلب الأمر إحكام إدارة تكاليف الموظفين،والعناية بالمشاركة في مواجهة اضطراب الأعمال، خاصة بعد أن تم إغلاق جميع مواقع البناء باستثناء تلك المشاريع التي تعتبر بالغة الأهمية.أما القطاع الرابع وهو أمن الموقع (الصحة والسلامة)،فبعد إغلاق معظم مواقع التشييد من المهم مراعاة الأمور التالية: التدابير الأمنية المناسبة والإجراءات المطبقة للحفاظ على البنية التحتية للمواقع الهامة؛ التخفيف من أي مخاطر على الصحة والسلامة على المدى القصير؛ مراجعة سياسات التأمين بالتفصيل لضمان الالتزام بجميع متطلبات التغطية للمواقع المغلقة، التعامل مع شركات التأمين على الفور.أما القطاع الخامس فهو يشمل سلاسل التوريد والمقاولين من الباطن؛فيجب على الشركات أن تراقب باستمرار اضطراب سلسلة التوريد من طرف إلى طرف، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على ندرة المنتج على المدى القصير والمتوسط. وكذلك يجب على الشركات أيضًا صياغة خطط طوارئ بديلة للإمداد،والبحث بشكل استباقي عن بدائل للسلع والخدمات المهمة، من أجل الحصول على خيارات متاحة بمجرد إعادة فتح المواقع.على صعيد التخطيط المالي؛ يجب اتخاذ خطوات استباقية تشمل إعادة التنبؤ بالتداول والتدفقات النقدية،إذ يجب على الشركات مراجعة التوقعات التفصيلية للأشهر القادمة، وتحديد الإجراءات المخففة التي يمكن اتخاذها للحفاظ على النقد على المدى القصير والمتوسط، وكذلك إعداد السيناريو الكامل والاستعداد له باختبار جميع الافتراضات وتحديدها، وإدراك سيناريوهات الجانب السلبي بالنظر إلى المتغيرات الحالية، للمساعدة في فهم احتياجات التمويل الفعلية والمحتملة.ومن الضروري مراجعة وثائق الإقراض لضمان الفهم الواضح للمصطلحات والالتزامات الرئيسية في المستندات المصرفية والتمويلية الحالية، كما أنه من المهم العمل على الانخراط بشكل استباقي مع العملاء؛ إذ تشير التوقعات إلى احتمال حدوث اختراقات في التعهدات المالية.ومن المهم تحديد مصادر إضافية لرأس المال؛ إذا إشارت توقعات التدفق النقدي إلى أن السيولة تمثل مشكلة أو ستصبح مشكلة، فيجب على الشركات تقييم خيارات جمع أموال جديدة، كما لا بد من العمل على إثبات القدرة على التعافي، إذ من المهم أن تثبت الشركة للعملاء قدرتها على العودة إلى شيء يقترب من حالتها الاصلية قبل ظهور الجائحة في غضون فترة زمنية معقولة،