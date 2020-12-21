1731 إصابة جديدة بـ«كورونا» في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الإثنين، 1731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و39 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته صحيفة «جورجيا توداي»، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد ارتفع منذ بداية ظهور الوباء إلى 208 آلاف و638 حالة.وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 4 آلاف و599 حالة شفاء من المرض، ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 180 ألفا و441 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن ألفين و94 حالة.