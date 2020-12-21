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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
أمينة ذكى
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عقلت الهند اليوم الإثنين، الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من كورونا.

يأتي هذا فيما عبر مستشار وزير الصحة الإيطالي ڤالتر ريتشاردي، عن غضبه من عدم إعلان بريطانيا عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد رغم علمها بذلك منذ سبتمبر، ما سيدفع إيطاليا إلى إغلاق صارم للغاية، وفق ما نقلت صحيفة "ميساجيرو" الإيطالية، اليوم الإثنين.

وقال ريتشاردي، إن السلالة الجديدة لا تعد قاتلة لكنها تنتشر بسرعة أعلى بنسبة 70-80%، مشيرا إلى أنه وفقا للبيانات البريطانية فإن "الفيروس لديه 3 طفرات لاختراق الغشاء المخاطي للأنف بشكل أفضل".

وقال مستشار وزير الصحة الإيطالي، إنه "في هذه الظروف سيكون من الصعب إعادة فتح المدارس في 7 يناير، لا سيما في ظل خطر حدوث زيادة جديدة في الإصابات خلال فترة الأعياد".

وأوضح أن "وقف الرحلات إن تم تطبيقه من قبل دولة واحدة فقط، فلن يكون ذا فعالية، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء أوروبا"، وقال: "نأسف لأن الحكومة البريطانية حذرتنا الآن فقط. أخبرنا زملاؤنا في المملكة المتحدة أن الطفرة لن تؤثر على اللقاح، لكنها تسبب تضاعف عدد الإصابات تقريبا".

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