نوال الزغبي تعيد ذكرياتها بـ «جوا العين» (فيديو)

شاركت المطربة الجميلة نوال الزغبي، جمهورها بمقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام ".وظهرت نوال الزغبي في الفيديو تستعيد ذكريات أحدى أغانيها، ونال الفيديو إعجاب متابعيها.وفي وقت سابق، شاركت الزغبى جمهورها لأغنيتها الجديدة، حين أكدت أنها ستطرحها في أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة.. بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد.. وانا متحمسة اكتر منكن".