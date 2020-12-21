تأجيل محاكمة أمينة عهدة اختلست أموال جمعية لنقابة أطباء الأسنان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمة "ر.م" لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان، إلى جلسة 2 فبراير المقبل لورود التقرير.صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد، ووجدى طاهر، وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم.- اتهامات النيابة للمتهمةوأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وآخرين تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن اختلسوا البضائع عهدتهم المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 آلاف و738 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهم والتي وجدت فى حيازتهم بسبب وظيفتهم المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنها استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.كما زور المتهمون محررات رسمية بالاشتراك مع أخر مجهول، وهي "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.