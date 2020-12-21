ضبط 24 كيلو حشيش بحوزة عامل وابنه في سوهاج

تمكن مركز شركة طما بمديرية أمن سوهاج، اليوم الإثنين، من ضبط 24 كيلو حشيش بحوزة عامل وابنه.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شركة طما بمديرية أمن سوهاج قيام عامل، ونجله "له معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتيج، بالتردد على دائرة المركز للاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات، قيادة وملك الثانى، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 24 كيلوجراما- 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة للتنقل، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.