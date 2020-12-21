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محافظات

افتتاح معامل بالتكنولوجيا الكورية في الجامعة التكنولوجية ببني سويف

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
افتتاح معامل بالتكنولوجيا
افتتاح معامل بالتكنولوجيا الكورية
بنى سويف - محمد حفيظ
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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وسفير دولة كوريا الجنوبية السيد هونج جين ووك مقر الجامعة التكنولوجية ببني سويف، بمناسبة مرور عام على بدء الدراسة وتدشين المعامل الكورية الجنوبية.

وذلك بحضور الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وتشونكي كوان مدير مصنع سامسونج، واوه يون كيوم المدير الإقليمى لوكالة التعاون الدولي الكورية كويكا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات وعدد من رجال الصناعة والتعليم العالي

وافتتح الوزير يرافقه المحافظ عددا من المعامل الكورية على نظام التكنولوجية الكورية طبقا للافتاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي ودولة كوريا، حيث أشاد الوزير بمستوى المعامل، وأن الجامعة التكنولوجية ونظام الدارسة بها، هي احدى ثمار التعاون بين الدولتين في المجالات المختلفة

وتفقد الوزير يرافقه المحافظ سير المنظومة التعليمية بالجامعة، التي يدرس بها نحو 144 طالبًا، يدرسون برنامجين دراسيين هما: برنامج ميكاترونكس وهو ذو طابع تطبيقي وتكنولوجي يهدف إلى اكساب الطلاب الخلفية المعرفية في مجالات الميكانيكا والكهرباء والمعلوماتية، وتنمية مهارات الطلاب لحل مشكلات التشغيل التقنية في الميكاترونك باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وتجهيز الطلاب بأساليب تكنولوجية حديثة تسمح للخريج باستكمال الدراسات العليا في مجال التخصص، بالإضافة إلى البرنامج الثاني وهو برنامج تكنولوجيا المعلومات، والذي يعتبر أحد متطلبات السوق المحلي لتغطية احتياجات الصناعة الحديثة القائمة على استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الرقمية، ويهدف البرنامج إلى اعداد وحفظ واسترجاع النسخ الإلكترونية من الوثائق والمراجع وتشخيص أعطال الحاسب الآلي، وإدارة نظم وموارد تشغيل شبكات الحاسب.

وتضم الجامعة قاعات للدراسة، ومعامل ومكتبات للوسائط الرقمية، ملاعب خماسية وكافتيريا ومنطقة خدمات أخري، وللجامعة أهمية كبيرة فى تحسين النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، فضلًا عن رفع قدرات الخريجين،بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا،واستحداث برامج وتخصّصات جديدة،عن طريق تقديم تعليم تكنولوجى متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي، فضلًا عن تأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى، قادرين على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار

وتجول الوزير والمحافظ ومرافقوهما داخل أقسام الجامعة، والتي شملت قاعات المحاضرات والمعامل المُجهزة، ومكتبة الوسائط الرقمية، وسير العملية التعليمية بالجامعة، وكيف تدار المنظومة والآليات المتبعة حسب أعلى المعايير التعليمية والجودة المطلوبة، ومتابعة جانبا من المحاضرات النظرية والعملية، ومناقشة عدد من الطلاب

وأكد محافظ بني سويف على أن المشروع الذي يعد صرحا تعليميا نوعيا، يجسد التطور الكبير في العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، لافتًا لأهمية التعليم الفني والتكنولوجي في تأهيل الكوادر البشرية للمشاركة في خطط التنمية بمصر، من خلال تزويد سوق العمل المصري بالعمالة المؤهلة لتنفيذ المهام المنوطة بها على مستوى فني عال، لاسيما في الوظائف ذات التقنيات الفنية العالية، مشيرا إلى أهمية وجود هذه النوعية من التعليم خاصة في ظل حاجة بني سويف لخريجين على مستوى عال من التدريب الفني والعلمي ولديهم القدرة على الوفاء بمتطلبات سوق العمل، خاصة في ظل الزيادة المطردة في المصانع والشركات بمناطق المحافظة الصناعية، والتي تحتضن كبريات الشركات سواء على المستوى المحلي أوالدولي

وأكد السفير الكوري حرص بلاده على دعم التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الكورية، من خلال المنح وتدريب الطلاب المصريين في الجامعات الكورية، مشيدا بقرار القيادة السياسية المصرية الخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية باعتبارها نقلة مهمة في استحداث مسار في مجال التعليم المهني التكنولوجي ضمن الخطوات العملية المنفذة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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