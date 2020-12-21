المعاينة الأولية فى سقوط طالبة ببدر: كسور فى فقرات الظهر والحوض

كشف تقرير المعاينة الأولية من نيابة الشروق وبدر حول سقوط طالبة من بلكونة الطابق الرابع بعقار خاص بطالبات الجامعة بمدينة بدر وأسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، بأن الطالبة مصابة بكسر حاد فى فقرات الظهر والحوض.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر يفيد بسقوط طالبة من الطابق الرابع من عقار خاص بطالبات الجامعة بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وتم نقل الفتاه للمستشفى وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق