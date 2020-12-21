ضبط 25 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية في ديرمواس بالمنيا

قالت المهندسة نبيلة علي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، وزاصلت جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والاسواق، بالتعاون مع ادارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة داخل كافة القطاعات الخدمية، والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين.وأوضحت رئيس المركز، أنه خلال الحملات تم ضبط 25 مخالفة تموينية للمخابز البلدية منها 13 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 3 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات لعدم وجود ميزان، مخالفتين لتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم، مخالفتين لعدم الإعلان عن الأسعار، مخالفتين لعدم نظافة أدوات العجن والانتاج.وأكدت رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رصد المخالفات والتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.