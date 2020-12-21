«الغربية» تستمر في تعقييم الأحياء والمدن

قامت رئاسة حي أول طنطا تحت إشراف عادل داوود رئيس الحي برش وتطهير موقف سيارات سوق الجملة، حيث تم تطهير المبنى الإداري والسيارات ومداخل ومخارج الموقف.وفي ذات السياق، قامت رئاسة حي ثان طنطا بمتابعة الدكتور محمود عيسى، رئيس الحي برش وتطهير موقف سيارات الجلاء بجانب أعمال النظافة اليومية بمدخل الموقف، كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمتابعة منى صالح، رئيس المركز والمدينة، برش وتطهير الشوارع الرئيسية والميادين العامة،بالإضافة إلى رش وتطهير موقف سيارات المدينة، مع استمرار العمل في باقي الوحدات المحلية داخل نطاق المركز.كما قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس المركز والمدينة برش وتعقيم مبني الوحدة المحلية بالرجدية وتعقيم مكاتب الوحدة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك تم التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، ولايزال العمل مستمرًا في باقي الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمباني الحكومية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.