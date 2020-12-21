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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بطل «مستر أولمبيا».. جدارية «بيج رامي» تزين مدخل قريته في بلطيم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:25 م
جدارية بيج رامي
جدارية بيج رامي
عمرو الشامي
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قام الشابان كريم خضر وإبراهيم كامل، برسم جدارية على مدخل مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ مسقط رأس البطل رامي السبيعي "بيج رامي"، الفائز بالمركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين في كمال الأجسام 2020، وذلك احتفالا بما حققه من نصر كبير لمصر.

من ناحيته فقد أكد الدكتور عبدالله السبيعي، شقيق رامي، أنه سوف يتم تنظيم احتفالية خاصة كبيرة ستقوم بها العائلة لاستقبال رامي السبيعي فور وصوله مصر قادما من الولايات المتحدة.

وأكد خلال حديثه مع «الدستور»، أن شقيقه رامي قد عُرِض عليه اللعب باسم عدد من الدول العربية والأوروبية في البطولة ولكنه رفض وفضل اللعب باسم مصر، فضلا عن أن هناك عددا من الدول عرضت عليه جنسيتها وهو رفض أيضا احتفاظا بهويته المصرية، ولكي يرفع اسم مصر عاليا.

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