ضبط 5372 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5372 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2048 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و206 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و43 مخالفة شروط التراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.