حبس تشكيل عصابي لسرقة مواتير المياه بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقات مواتير المياة والأسلاك الكهربائية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات مواتير الكهرباء والمياه والكابلات ليلًا من داخل المزارع بأسلوب "القص" مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 7 وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع لدى عميلهم عاطل، مقيم بدائرة القسم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.