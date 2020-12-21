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مصر

«أولياء أمور مصر» يشيد بقرار رفع الغياب.. ويطالب بجعل الوحدة الأخيرة للاطلاع

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
داليا الحزاوي
داليا الحزاوي
نورهان عبدالرحمن
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أشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بقرار رفع الغياب عن المدارس بالرغم أنه جاء متاخرا.

وناشدت الحزاوي، الوزارة في إعادة النظر في المواد التي لا تضاف إلى المجموع مقارنة بما تم العام الماضي للثانوية العامة، فقد قاموا بحل هذه المواد بنظام البوكليت في المنزل، قائلة: "يجب في هذه الظروف الاستثنائية أن ننظر لسلامة الطلاب بعين الاعتبار خصوصا أن هناك موجه ثانية لفيروس كورونا أكثر قسوة وانتشار من الموجه الأولى بل هناك الأسوء وهو تحور الفيروس لينتج سلالة جديدة".

وأضافت: نرجو ألا يكون في جدول الامتحانات مادتين في نفس اليوم حتى لا يحدث اختلاط في الفترة التي تفصل بين الامتحانين، وطالبت بتطبيق لاإجراءات الاحترازية بصرامة أثناء عقد الامتحانات.

وناشدت" الحزاوي" الوزارة بجعل الوحدة الأخيرة للاطلاع فقط، متسائلة: "كيف يستطيع الطالب أن يذاكر هذا الكم من المناهج ويراجع قبل الامتحان؟"، خاصًة أن هذا العام تقلص دور المدرسة وأصبح الحضور عدد قليل من الأيام واعتمد الطالب على نفسه في تحصيل المناهج.

ونصحت "الحزاوي" طلاب الثانوية العامة بضرورة تنوع مصادر المذاكرة للاستفادة من جميع الأدوات التي وفرتها الوزارة حتي يعتادوا عليها، قائلة: "يمكن في أي لحظة أن تسوء الأمور، نحن في عام استثنائي يحتاج مرونة والاهتمام بسلامة أولادنا في المقام الأول فنحن أمام وباء".

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