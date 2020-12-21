إجراء قرعة «الميني فوتبول» لمنطقة الإسماعيلية اليوم

تجرى اليوم الإثنين قرعة دوري "الـ ميني فوتبول" لمنطقة الإسماعيلية، بمقر اتحاد الميني فوتبول، والمؤهلة للدوري المصرى الممتاز الأول بمشاركة 5 فرق بنظام مجموعة واحدة تلعب من دور واحد يتأهل أول المجموعة إلى الدوري الممتاز، وصاحب المركز الثاني والثالث إلى الدرجة الثانية "ب"، وأصحاب المراكز الرابع والخامس يخوضان منافسات الدرجة الثالثة "ج"، وهم "مراكز شباب الإسماعيلية، المحسمة المحطة، القصاصين الجديدة، ناصر أبوعياد، التمساح"، مع تحديد 28 ديسمبر الجاري لانطلاقه.وتم دعوة مدير عام مديرية الشباب والرياضة سامي عبد الحليم " من قبل المهندس أحمد عبد الخالق، رئيس منطقة الإسماعيلية "للمينى فوتبول".وأكد أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري "للميني فوتبول"، أن مصر تشهد مرحلة وفكر جديدة من الاهتمام بالشباب ودفعة للنجاح والمشاركة في عجلة البناء والتنمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك جهود الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في إشهار الاتحاد ودعمه المتواصل والتنسيق المستمر لنشر اللعبة في كل ربوع مصر.وأضاف أن الإتحاد المصري "للميني فوتبول "، يهدف إلى نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر، وذلك من خلال مراكز الشباب، كما يهدف الاتحاد إلى اكتشاف لاعبين وفرق قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والقارية.