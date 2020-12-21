أجهزة التنفس الصناعي تُنذر بكارثة في تركيا

حذرت وزارة الصحة التركية المستشفيات، من أن أجهزة التنفس الاصطناعي بالأكسجين قد تتسبب في نشوب حريق قبل يومين من انفجار أحد هذه العبوات في وحدة العناية المركزة جنوبي شرق تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة «حريت» التركية.وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن الحكومة تجاهلت تحذيرات الوزارة ولم تؤمن المستشفيات التي تعاني من الإهمال الشديد بالشكل الكافي.ولفتت إلى أن عدد القتلى جراء الحادث ارتفع إلى 10 أشخاص، بعد انفجار جهاز التنفس الصناعي في مستشفى جامعة سانكو الخاص في مقاطعة غازي عنتاب.وأرسلت الوزارة خطابًا إلى المستشفيات في 16-17 ديسمبر تشير إلى أنها تلقت تقارير تفيد بأن «نظام العلاج بالأكسجين الأنفي عالي التدفق»، المستخدم لعلاج مرضى فيروس كورونا في وحدة العناية المركزة، يمكن أن يتسبب في حروق جلدية وربما ينفجر ويسبب اشتعال حريق ضخم.وأكدت الصحيفة أن السلطات بدأت في تحقيق قانوني وإداري في الحادثة التي وقعت يوم السبت الماضي.وقال خبراء طبيون إن الوقت ما زال مبكرا لمناقشة سبب الانفجار.بينما قال رئيس جمعية العناية المركزة التركية إسماعيل سينيل: «تم استخدام هذه الأجهزة كثيرًا للعلاج من فيروس كورونا، ويتم فحص وحدات العناية المركزة من قبل الوزارة في فترات زمنية معينة، لذلك، ليس من الممكن قول أي شيء واضح حول سبب الانفجار في غازي عنتاب في هذا الوقت».وقال ألب جوبيكلي أوغلو، صاحب شركة جوبيكلي أوغلو الطبية، إنه من الضروري إنتاج مراوح الأكسجين بأجهزة استشعار عالية الدقة لمنع المزيد من الحوادث.وتابع «يجب تصنيع هذه الآلات وفق المعايير الدولية، حيث يتم فحص هذه الاجهزة في كثير من الأحيان من قبل الوزارة، إذا اندلع حريق من مثل هذه الآلة، فقد يرجع ذلك إلى خطأ فني».وتشهد عركيا كارثة إنسانية بسبب فيروس كورونا، حيث وصلت عدد الوفيات لنحو ١٨.٩٧ ألف حالة وفاة حتى مطلع الاسبوع الجاري.