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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سيدة تدير عيادة للتغذية العلاجية دون ترخيص بمصر الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:46 ص
ضبط سيدة
ضبط سيدة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط إحدى السيدات مسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية، كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لقيامها بعرض وبيع أدوية ومكملات غذائية عبر إحدى القنوات الفضائية فضلاً عن إدارتها العيادة "بدون ترخيص" ومزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازتها أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعثر بداخل العيادة على كمية كبيرة من الأقراص الدوائية وعقاقير عبارة عن "كريمات - زيوت تخسيس - جيل للتخسيس - جهاز كمبيوتر خاص بالرمد - 12 جهازا طبيا"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها.

بمواجهتها اعترفت بإدارتها العيادة بدون ترخيص ومزاولتها مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازتها أدوية محظور تداولها وبدون تصريح من وزارة الصحة بقصد ترويجها على عملائها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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