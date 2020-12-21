«حصار الإرهابية».. تأهب أوروبي لوقف نفوذ «الإخوان»

ويرصد «الدستور» في التقرير التالي تحركات أوروبا لكبح جماح الإرهابية:

- النمسا تكشف مؤخرا عن عمليات إرهابية متوقعة في معقل الإخوان

- فرنسا تخوض حربا ضروسا ضد الإخوان

- البرلمان الألماني يسعى لحصار الإخوان

- مطالبات لحكومة بلجيكا لردع الإخوان

انتبهت عدة دول أوروبية لخطر جماعة الإخوان، واتخذت النمسا وألمانيا وفرنسا الكثير من الإجراءات مؤخرًا لوقف نفوذ الجماعة وتنظيمات الإسلام السياسي على أراضيها.كشفت صحيفة «كرونة» النمساوية، اليوم الإثنين، عن مسئول في الاستخبارات، أن هناك معلومات تفيد بهجوم جديد إرهابي في البلاد من قبل جماعة الإخوان.وبحسب الصحيفة، أرسل روبرت مايكسنر، مدير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مقاطعة ستيريا (جنوب)، خطابًا إلى حاكم المقاطعة، هيرمان شوتسنهوفر، حول التهديد الإرهابي في ستيريا وعاصمتها جراتس (معقل الإخوان)، وفي الخطاب قال مايكسنر: «هيئة حماية الدستور تصنف 14 مسجدًا في ستيريا على أنها معادية للدستور، ويوجد 2000 إسلامي متطرف في المقاطعة بينهم 23 يمثلون تهديدا أمنيا كبيرا»؟وتابع: «لا تملك هيئة حماية الدستور في ستيريا الإمكانيات لمراقبة هذا العدد الكبير من المتطرفين، لذلك، يمكن أن يقع هجوم في جراتس يشبه ذلك الذي حدث في فيينا».وفي ٢ نوفمبر الماضي، شنت السلطات النمساوية مداهمات ضد 60 هدفًا إخوانيًا، عدد كبير منها في جراتس، ووفق تقارير صحفية، فإن التحقيقات لا تزال جارية في ملف الإخوان في النمسا، حيث تتكتم السلطات الحكومية في النمسا على الخطوات المقبلة ضد الإخوان.تحارب فرنسا أيضًا التنظيمات المتطرفة على أرضها لاسيما جماعة الاخوان، حيث وجه مثقفون وسياسيون وناشطون مدنيون في فرنسا، رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون،لحظر تنظيم محسوب على حركة الإخوان داخل فرنسا، وفي الرسالة قال موقعوها نطالب بمحاربة الشبكات الإرهابية، لكنها أيضا محاربة الإيديولوجية التي تغذيهم" ثم أضافت الرسالة «نحن نعلم أن هذه الإيديولوجيا تضم حركة الإخوان».وأوضحت الرسالة أن اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا الذي يعرف اختصارا بـ«UOIF»، يمثل فرع تنظيم الإخوان في البلد الأوروبي، وقد أعيد تسميته بـ«مسلمي فرنسا» عام 2017، على خلفية حسابات سياسية.قدمت كتلة الحزب الديمقراطي الحر (يمين وسطمعارض) الأشهر الماضية طلب إحاطة، طالبت فيه الحكومة بتقديم إفادات واضحة حول نفوذ الإخوان ومؤسساتها وعدد عناصرها في ألمانيا، وذكرت وثيقة برلمانية مؤرخة بتاريخ 8 أكتوبر الما ضي، أن السلطات الأمنية تحذر بشكل مستمر من الخطر الذي تشكله المنظمات المتطرفة، وخاصة الإخوان.وفي وثيقة أخرى مؤرخة بتاريخ أكتوبر الماضي، ذكرت الكتلة البرلمانية لحزب البديل لأجل ألمانيا (شعبويمعارض) أن «الإخوان تتوسع وتؤثر بشكل واضح على بعض مؤسسات الدولة في ألمانيا»، وطالبت بـ«فرض رقابة قوية على الإخوان واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة التهديد الذي تمثله».طالب أكاديميون وصحفيون ونشطاء بلجيكيون، حكومة بلادهم بدراسة التمويلات الأجنبية لتنظيمات الإسلام السياسي وعلى رأسهم الإخوان، حيث وجهت جميلة بن حبيب الباحثة والكاتبة السياسية البلجيكية من أصل جزائري وأخرون، رسالة موجهة للحكومة البلجيكية نشرتها صحيفة «لا ليبر» تُحذر فيها الحكومة من تحركات الإخوان في بلجيكا وأوروبا التي تعمل علي إثارة الانقسام في المجتمعات.وكان البرلمان البلجيكي قد شدد في عام 2019 على ضرورة وقف كل أشكال الدعم للجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى أن لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي كشفت فى ديسمبر 2017، عن نوعين من التمويل الأجنبي للجماعات المتشددة في بلجيكا ودعت لإصدار قوانين لإيقاف تلك التمويلات الأجنبية.