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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كريم عبدالعزيز يركز في «الاختيار 2» بعد تأجيل «كيرة والجن»

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
محمد قدري
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يكثف الفنان كريم عبدالعزيز وطاقم عمل مسلسله الجديد «الاختيار 2» التصوير من أجل تنفيذ الخطة التي وضعها المخرج بيتر ميمي، للانتهاء قبل حلول شهر رمضان القادم.

فيما قرر طاقم عمل فيلم «كيرة والجن»، من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، تأجيل التصوير خلال الفترة الحالية والتركيز في أعمالهما الرمضانية؛ نظرًا لاحتياجها لمزيد من الوقت والعودة للعمل السينمائي بعد إجازة عيد الفطر القادم.

ويصور كريم وطاقم عمله حاليًا بديكور العمل الأول الذي بدأ التصوير فيه قبل شهرين بالمجمع الطبي بأكاديمية الشرطة، ويستمر التصوير هناك لعدة أيام.

المسلسل يشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم أحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادي الجيار وأحمد شاكر عبداللطيف ورياض الخولي، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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