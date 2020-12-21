حاكم كاليفورنيا يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصابًا بكورونا

أفاد مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، بأنه دخل إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا.وذكر المكتب، في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أن الموظف الذي ثبتت إصابته كان على اتصال مع نيوسوم وموظفين آخرين.وفقا للبيان، فإن الاختبارات التي أجريت للحاكم والموظفين أثبتت عدم إصابتهم بالفيروس، إلا أنهم سيخضعون لاختبار آخر خلال الأيام القليلة المقبلة.