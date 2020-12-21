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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط 11 قطاعًا في مؤشرات بورصة الكويت

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
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شهدت مؤشرات بورصة الكويت حالة من التراجع والانخفاض، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.92% خاسرًا 52.170 نقطة ليصل إلى مستوى 5580.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.82% خاسرًا 50.770 نقطة ليصل إلى مستوى 6108.97 نقطة.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.21% خاسرًا 55.970 نقطة ليصل إلى مستوى 4537.95 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.31% خاسرًا 63 نقطة ليصل إلى مستوى 4615.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 153.8 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8210 صفقة، وهبط 11 قطاعًا على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.39%، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.27%،

وسجل قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاعي الخدمات المالية والصناعة بنسبة 1.17%، ثم قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.84%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.72%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%.

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