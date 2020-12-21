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الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر
السيسي يوفد مندوبا لتعزية العميد محمد النحاس
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
ا ش ا
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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد رضا عفيفي للتعزية فى وفاة المرحوم والد العميد محمد النحاس، وإبلاغ أسرته بالغ عزاء سيادته ومواساته.
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